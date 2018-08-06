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Абидаль: Барселона не меняет философию, а лишь приспосабливается к рынку

18:09 27 Читати українською
Абидаль: Барселона не меняет философию, а лишь приспосабливается к рынку
Артуро Відаль / Фото: ФК Барселона

Технический директор Барселоны Эрик Абидаль прокомментировал трансфер Артуро Видаля.

"Вы говорите о философии клуба, но Барселона интересовалась и другими игроками. Надо адаптироваться с учетом текущего состава и сделать его максимально сильным. Решение должен принимать тренер.

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Не знаю, есть ли в планах клуба подписывать новых игроков быстро. В клубе есть команда, которая работает над потенциальными трансферами и предлагает конкретные имена руководству, а они уже принимают окончательное решение.

Если мы можем подписать игрока в кратчайшие сроки, тем лучше. Мы адаптируемся к ситуации на рынке.

Все знают, что из себя представляет Артуро Видаль по его прошлым выступлениях. У него есть характер, он много работает в центре поля, помогает не только обороне, но и атаке.

Он забивает голы, доставляет мяч в штрафную. Мы понимали, что нам нужен футболист такого плана. Видаль счастлив, что перешел в Барсу и хочет выигрывать трофеи", – цитирует Абидаля Marca.

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