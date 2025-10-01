Шахтер в первом туре Лиги конференций 2025/26 сыграет на поле Абердина. Где смотреть матч – подскажет "Футбол 24".

Матч Абердин – Шахтер состоится в четверг, 2 октября. Стартовый свисток на Питтодри стедиум прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Абердин – Шахтер? Игру можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO при наличии активной подписки.

Шахтер впервые в своей истории играет на основном этапе Лиги конференций. "Горняки" начинали евросезон в квалификации Лиги Европы, но уступили Панатинаикосу и после прохода Серветта пробились хотя бы в третий по рангу евротурнир. Абердин, действующий обладатель Кубка Шотландии, прошел похожий путь от ЛЕ до ЛК.

