Шахтёр обыграл Абердин в матче 1-го тура основного этапа Лиги конференций (3:2). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

Абердин и Шахтёр устроили перестрелку, в которой украинская команда вышла победительницей. Йеспер Карлссон реализовал пенальти, который в свои ворота "привёз" Кауан Элиас – форвард "горняков" сыграл рукой в своей штрафной, когда ничто не предвещало беды.

Шахтер удержал тяжелую победу в перестрелке с Абердином – Элиас привез пенальти, трех голов могло не хватить

Однако Шахтёр ответил тремя голами. Егор Назарина забил в стиле Давиде Фраттези сильным ударом понизу, а уже после перерыва Марлон Гомес организовал для Лукаса Феррейры и Педро Энрике две голевые передачи. Особенно красивой и "радиоуправляемой" получился первый ассист.

Абердин отквитал один гол благодаря точному добиванию Ники Девлина, но на большее шотландцы не сподобились.