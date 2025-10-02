В четверг, 2 июня, Шахтер в рамках 1-го тура основного раунда Лиги конференций встретится с шотландским Абердином. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Абердин – Шахтер состоится сегодня, 2 октября. Стартовый свисток на арене Питтодри в Шотландии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Абердин – Шахтер: пресс-конференция Турана – о потере 4 звезд и отношении к сопернику со дна таблицы

Где смотреть матч Абердин – Шахтер? Игру можно будет просмотреть на медиасервисе MEGOGO при наличии активной подписки.

Шахтер впервые в своей истории играет на основном этапе Лиги конференций. "Горняки" начинали евросезон в квалификации Лиги Европы, но уступили Панатинаикосу и после прохода Серветта пробились в третий по рангу евротурнир. Абердин, действующий обладатель Кубка Шотландии, вылетел из ЛЕ и попал в основной раунд ЛК.

Стартовые составы:

Шахтер: Резник, Бондарь, Марлон, Педринью, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Кауан Элиас, Матвиенко (к), Очеретько, Назарина, Феррейра

Запасные: Фесюн, Грам, Марлон, Азаров, Конопля, Фарина, Криськив, Бондаренко, Изаки, Глущенко, Швед, Лука Мейреллес

Абердин: Митов, Девлин, Милн, Доррингтон, Кнустер, Армстронг, Кларксон, Палаверса, Лазетич, Карлссон, Кескинен