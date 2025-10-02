Шахтер продолжает страдать от травм

В Шотландии "горняки" не могли рассчитывать сразу на четырех футболистов. Из лазарета еще не вернулись Невертон, Эгиналду, Траоре и Алиссон – на более-менее быстрый камбэк рассчитывает только Невертон, однако в заявку он не попал. К этому следует добавить потерю Кевина и Судакова, ведь они давали 50% эффективности Шахтера в атаке.

Динамо в большинстве проиграло Кристал Пэлас в стартовом матче Лиги конференций – травма Михавка стала роковой

В итоге дончане остались почти без номинальных вингеров. Вместо них вот уже который матч приходится выпускать 18-19-летних новичков и Педринью. Арда Туран не стал придумывать что-то новое под старта ЛК – Педринью расположился на левом краю атаки, как в крайне успешных поединках с Александрией и Рухом, а справа поставили Лукаса Феррейру.

Несколько неожиданно стало отсутствие Бондаренко, которого придержали в запасе. Изаки Силва несмотря на голы уже в трех подряд играх дончан тоже ждал своего шанса на скамейке. Зато вышел Назарина – в основу он попал впервые с мая, если не вспоминать о недавней кубковой встрече с аматорским Полесьем.

Первый тайм шокировал. Шахтер в определенной степени отскочил

Абердин держится на дне турнирной таблицы в Шотландии, набрав одно очко в шести турах. "Донс" пропустили девять голов и не забили ни одного, поэтому можно было ждать уверенную победу Шахтера. Не обязательно простую, но заслуженную.

На практике же донетчане настолько недооценили скоттов, что еще и фору им дали уже на 7-й минуте. После их подачи с углового Элиас подставил локоть, хотя мяч долго летел прямо на него – без каких-либо рикошетов. Арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти, а Карлссон его реализовал.

"Горнякам" было будто мало этого фиаско. Всего через минуту Ризнык обрезался на своей трети поля, выкатив пас в ноги Кларксону. Повезло, что Лейтон не воспользовался случаем, поспешно пробив мимо ворот. На 24-й же минуте Лазетич вошел в штрафную, перевел под левую и слабенько выстрелил по позиции Ризныка – Дмитрий отбил, но мяч подскочил вверх. Повезло, что сфера сразу упала в руки кипера.

А что Шахтер? До 30-й минуты подопечные Арды Турана не создали ни одного момента с игры. Не считать же таковым удар Матвиенко с собственной половины, который оказался совсем неточным. Реально опасным был только угловой, который на 13-й минуте замыкал Бондарь – мяч пролетел рядом с дальней штангой!

На 29-й же минуте после другого углового головой пробил Марлон, однако получилось высоковато. На 35-й же минуте с левого фланга в ближнюю девятку пытался закрутить Педро Энрике – Митов выбил кулаками. Словом, активность и острота Шахтера в атаке навевала уныние.

К счастью, донетчанам помог очередной корнер. После его розыгрыша на 38-й минуте Педриньо выполнил подачу, а мяч рикошетом от кого-то из защитников прилетел на дальний край штрафной площади. Там без опеки остался Назарина, который мгновенно нанес удар. Егор эффектно щелкнул под дальнюю стойку. 1:1!

Шахтер перехватил инициативу и закрыл игру – а затем потерял контроль

Команды отправились отдыхать при ничейном счете, а вернулись на поле без замен. Старт второго тайма стал логическим продолжением первого – дончане контролировали игру, подбирались к воротам скоттов все ближе и создавали моменты. Так, на 52-й минуте с линии штрафной попытался пробить Винисиус, но сфера пролетела мимо дальнего верхнего угла.

А уже на 54-й Шахтер вырвался вперед. Гол оказался довольно простым – Марлон выполнил подачу с левого фланга, Митов не смог перехватить, а Лукас Феррейра замкнул головой с близкого расстояния. 1:2! 19-летний бразилец впервые забил за "горняков".

Абердин отреагировал двумя ударами Лазетича. На 57-й минуте он замыкал угловой ударом головой метров с 13-ти, однако мяч прошел рядом с дальней штангой. Еще через несколько секунд серб ворвался на правый край штрафной, однако дальнейший выстрел полетел на трибуны.

Реакция Шахтера оказалась убийственной для шотландцев. На 59-й минуте Педринью выполнил подачу с правого фланга на дальний угол штрафной, а Марлон оттуда сбросил на Педро Энрике. Левый фулбек Шахтера, в свою очередь, решил вгатить в ближний – и не прогадал. 1:3! Казалось, что теперь донетчане не отпустят победу.

Впрочем, вместо этого начались нервы. Шахтер едва ли не мгновенно потерял контроль над ходом встречи. Шотландцы навязали силовой футбол, ведя много единоборств и загружая длинные передачи на чужую треть. Еще до 70-й минуты они дважды претендовали на пенальти.

Что наиболее важно, они успели возродить интригу – Лазетич на 69-й выполнил мощный выстрел, который Ризнык перевел в перекладину, однако добивание осталось за Девлином. 2:3. Абердин вернулся в игру.

Нельзя сказать, что "донс" много создали в следующие 20 минут. Из реальных моментов вспоминается только выстрел Кескинена метров с 20-ти, однако Ризнык поймал мяч. Тем не менее, Шахтеру не удавалось ответить в контратаках. Инициатива явно была за хозяевами.

В эндшпиле встречи они устроили навал, под которым донетчане едва не поплыли. В компенсированное время Ризнык пошел в рискованный обыгрыш за пределами штрафной, едва не потеряв мяч, а уже на последних секундах Нильсен замкнул подачу с углового. К счастью, удар был неточным, но этот корнер произошел после ошибки Ризныка на выходе.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Шахтера. Подопечные Арды Турана успешно стартовали в Лиге конференций, заработав первые осенние очки для УПЛ в рейтинге УЕФА.

