Вот мы и дождались старта украинских команд в настоящих еврокубках. К сожалению, вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы мы получили только Лигу конференций. Можно много говорить о структурных проблемах в менеджменте наших клубов, искать тактические причины неудач в квалификации и находить крайних, но на дворе война – когда-то представители УПЛ должны были скатиться. Это нормально.

Для наших грандов выступления в третьем по силе международном турнире является шансом поднабрать очков в рейтинг и дать опыт серьезного сопротивления для молодых новичков. Как показывает опыт, ЛЕ и тем более ЛЧ пока рискуют завершиться болезненными выносами, и даже уровень Панатинаикоса потянуть сейчас трудно. В Лиге конференций значительно комфортнее.

Шахтер сейчас находится на стадии определенной перестройки проекта. Наконец ушел Судаков, а Кевину хватило полтора года, чтобы сделать рекламу себе и дончанам для АПЛ. Вместо них подписали целую пачку молодых бразильцев – и это еще не конец. Ожидалось, что они плавно будут подтягивать в основу, выходя на замену вместо лидеров, однако кадровая катастрофа заставляет Арду Турана бросать юношей в огонь.

Из-за травм вылетели Эгиналду, Невертон и Алиссон – три главных звезды атаки, хотя они еще не вышли на уровень продажи в топ-клуб. Также нет Траоре. На левом фланге из профильных вингеров не осталось никого, поэтому там наигрывают 18-летнего Изаки Силву (и то он больше "десятка"), а справа доступны только 19-летний Лукас Феррейра и Швед. И Педринью, которого гоняют с фланга на фланг.

Кадровая ситуация доходила до того, что роль правого вингера поручали Азарову – левому фулбеку. С нападающими тоже все печально, ведь заменить Элиаса (а он тоже молод) может только 18-летний Мейреллиш, Швед и Глущенко. Арда Турану приходится как-то выкручиваться, но потери слишком тяжело. Уровень игры даже в УПЛ пошел на спад.

Шахтер с огромным скрипом обыграл Верес, мало что создав до гола со стандарта. В поединке с Металлистом 1925 "горняки" вообще не смогли победить, расписав результативную ничью – и опять же с минимумом моментов. Заря добавила второго опорника и формировала пятерку в задней линии, что тоже могло принести "мировую" с дончанами.

Проблемы в атаке удается решать благодаря разнице в индивидуальном мастерстве и лучшему качеству скамейки, но это было в УПЛ. Поединки с Пао и даже против Серветта продемонстрировали, что даже состава с Судаковым и Кевином недостаточно для успеха на международном уровне. При этом родовая травма дончан – игра в переходах из атаки в оборону – жестоко наказывается даже украинскими середняками.

Шахтер сам подписался на эту проблему, не взяв опорника с сильными разрушительными навыками и высоко поднимая своих центрхавов. Тренерский штаб считает, что атакующая польза от Марлона и Крыськива перевешивает проблемы, которые возникают при их работе в роли балансировщика – логика резонная, однако очень смелая. Возможно, даже слишком.

Способен ли Абердин наказать за такой футбол? На первый взгляд, шансов нет вообще. Не может последняя команда чемпионата Шотландии хоть как-то угрожать Шахтеру. "Донс" за шесть туров набрали всего одно очко, пропустив девять голов и не забив ни одного.

Детальный обзор сегодняшнего соперника Шахтера можете прочитать в спецматериале Анастасии Прокопчук на "Футбол 24". Если же коротко – в составе "красных" нет ни одного известного футболиста. Отметить можно разве что шведа Карлссона, которого Болонья покупала в АЗ за 11 млн евро. Все.

Впрочем, это еще не значит, что Абердин можно легко вынести. Арда Туран правильно отметил несоответствие между результатом и уровнем игры – особенно в последнем матче. "Донс" отчасти создавали достаточно моментов, но им не хватало исполнения в завершающей фазе. Показатель ожидаемых голов в каждом из шести поединков не падал ниже единицы, за исключением игры против Селтика.

Также стоит отметить активное использование схемы с тремя защитниками, которая в обороне превращается в пятерку. В чемпионате Украины ее применили Верес, Эпицентр и де-факто Заря – все эти матчи хоть и завершились победами Шахтера, но прошли с небольшим количеством моментов. Или же с большим, но соперник долго держался.

Нынешнее качество атакующих игроков "горняков" ощутимо просело (особенно на флангах), поэтому сломать низкий блок становится все труднее и труднее. Очевидно, что Абердин поставит именно на него – ну и на кроссы. В последнее время донецкая оборона не пропускала с подач и прострелов, но потенциал для ошибок здесь присутствует.

В конце концов, если даже футболисты Эпицентра умело ловили Шахтер на контратаках, то и Абердин сможет найти какой-то моментик. Именно поэтому расслабляться нельзя. На дворе не 2013-й год и даже не лето 2025-го – подопечные Арды Турана не в той ситуации, чтобы забрасывать шотландских аутсайдеров шляпами.

Кадровая ситуация

Травмированные: Невертон, Эгиналду, Алиссон, Траоре – Тоберс

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Абердин – Шахтер

Абердин: Митов – Милне, Кнестер, Доррингтон – Девлин, Шинни, Палаверса, Гьямфи – Ошише, Карлссон – Несбет

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Педринью, Бондаренко, Крыськив, Изаки Силва – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Несмотря на все нюансы, поверить в успех Абердина сегодня будет трудно. Шотландцы способны создать проблемы. Возможно, в последней трети матча счет даже будет ничейным, однако у Шахтера все равно больший запас по классу. Даже если взять УПЛ или квалификацию ЛЕ – сложных поединков хватало, но Шахтер проиграл только один. В серии пенальти.

Смотреть на соперника свысока недопустимо, но и себя унижать до стартового свистка не следует. Команда Арда Турана вполне способна привезти из Шотландии победу. Она просто лучше. Ставим на триумф "горняков".