УЕФА определился с судьями, которые будут обслуживать поединок между шотландской и украинской командами.

Главным арбитром матча первого тура основного этапа Лиги конференций между Абердином и Шахтером будет хорват Дуэ Струкан, сообщает официальный сайт УЕФА.

На линиях ему будут помогать земляки Ален Якшич и Марьян Томаш, четвертым арбитром будет Анте Терзич. За VAR будут отвечать Фран Йович и Анте Цуляк.

К слову, Дуйе Струкан уже пересекался с украинскими командами. В сезоне 2022/23 он работал на матче киевского Динамо против Фенербахче (0:2) в шестом туре группового этапа Лиги Европы. В сезоне 2021/22 хорват обслуживал поединок юношеской команды Динамо U-19 против Барселоны (4:1).

Напомним, поединок Абердин – Шахтер состоится в четверг, 2 октября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

