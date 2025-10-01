– Добрый вечер. Завтра нас ждет сложный матч, и это потому, что Абердин имеет футбол в ДНК. У них замечательная культура и футбольная история, к которой мы должны относиться с уважением. В их составе много игроков с опытом выступлений за национальные сборные. Против такого клуба с такой историей и опытом нужно быть очень внимательными. В нашей команде есть молодые футболисты, которые находятся на этапе развития. Надеюсь, завтра мы будем играть в футбол, соответствующий Шахтеру, и благодаря уровню игры сможем достичь хорошего результата. Но это будет непросто, и нам нужно очень хорошо бороться за это – что мы и будем делать завтра.

Абердин – Шахтер: где смотреть исторический матч Лиги конференций

– Добро пожаловать в Абердин. Ваша команда сейчас в очень хорошей форме. Абердин плохо начал сезон в Шотландии: подходит к этому матчу, находясь на последнем месте в шотландской Премьер-лиге. Учитываете ли вы это вообще? Многие в Шотландии не дают Абердину никаких шансов завтра вечером.

– Я точно не думаю об этом турнире ввиду того, что Абердин находится на дне шотландской Премьер-лиги, ведь прежде всего в футболе всегда нужно иметь уважение. В случае с Абердином – они потеряли много моментов в сыгранных матчах. И я могу спросить вас: действительно ли они заслуживали поражения в последней игре, где пропустили на последней минуте? Они упустили много возможностей. А еще иногда в футболе ты просто не получаешь результата, даже если играл правильно, и сейчас Абердин ищет различные системы и различных футболистов. Они находятся в поиске, чтобы сделать все правильно. Я считаю, что иногда они правильно проводили матчи, но не сыграли правильно моменты, а в футболе иногда нужно правильно сыграть именно моменты.

Относительно Абердина, мы действительно уважаем их тренера, мы действительно уважаем их игроков. И сейчас, возможно, среди вас есть человек, который потерял очки против Мальты в составе национальной сборной. Поэтому моменты в футболе очень ценны. Даже когда играешь на улице, нужно быть очень внимательным. Абердин – это один из клубов, против которых нужно быть максимально осторожными, ведь когда приезжаешь сюда, действительно чувствуешь это прошлое и футбольную культуру.



– Как игрок вы имели очень хороший показатель в матчах с шотландскими клубами в Европе, выступая за разные команды – и дома, и на выезде. Но несколько лет назад в составе Галатасарая вы играли с Сент-Джонстоном в Турции, и Сент-Джонстон сумел сыграть вничью. Видите ли вы определенные параллели между той встречей и нынешней учитывая то, что вы были в составе команды, которая противостояла шотландскому клубу, которому никто не давал шансов, но он смог достичь результата? И показывает ли это, что может произойти, если не быть на максимуме в игре?

– Прежде всего относительно завтрашнего матча я могу сказать, что есть одна сторона футбола, которая для меня наиболее привлекательна. Когда я описываю футбол, я всегда использую этот аспект: в футболе одни 90 минут никогда не равны другим 90 минутам. Они могут быть похожими, но никогда не будут одинаковыми. В теннисе удары, розыгрыши могут быть похожими, в баскетболе могут быть похожие комбинации и матчи, но в футболе всегда иначе.

У нас есть система и есть качество, на которое мы опираемся, но в то же время у нас есть футболисты в возрасте 18-19 лет, которые едут сюда после десятичасового путешествия, пересекая две границы. Они могут иметь трудности с адаптацией к этому уровню, им может быть сложно всегда показывать качественный футбол. Завтра мы не перестанем вселять им уверенность, даже если что-то пойдет не так, как мы хотим. Мы – команда, которая всегда прогрессирует, которая до сих пор прогрессирует, и у нас есть мечты, но мы всегда помним, что они также люди, наши игроки, и мы никогда не забираем у них права на ошибку. Поэтому завтра, я считаю, шансы есть у обеих сторон, и, собственно, я верю, что они равны.



– Какая сейчас ситуация с составом? Есть ли травмы? Или кто-то имеет проблемы с физической готовностью?

– Мы остались без Эгиналдо и Невертона из-за их травм. Как вы знаете, Траоре и Алиссон ранее перенесли операции, поэтому они также недоступны. Потеря четырех важных игроков атаки, конечно, очень нас расстраивает, но иногда жизнь дает возможность находить новые решения, и мы здесь не для того, чтобы плакать или жаловаться, как дети. Я здесь не для этого, а для того, чтобы находить решения. Собственно, именно для этого меня и назначили на эту должность. Я и мой штаб не будем этому сопротивляться, наоборот, мы рассматриваем это как возможность учиться и совершенствоваться. Как я уже сказал, Эгиналдо и Невертон сейчас не с нами, Траоре и Алиссон недоступны из-за операций. Они не помогут нам и на протяжении оставшейся первой половины этого сезона. После этого периода мы уже увидим, когда они смогут вернуться к нам.



Также хотел бы добавить к предыдущему вопросу: мы будем готовы к завтрашнему матчу, ведь наш соперник силен один в один. По статистике это лучшая команда в Шотландии. Абердин – очень хорошая команда. Мы чрезвычайно уважаем их. Я думаю об этом так: будет нелегко, это невозможно недооценивать. Я слишком уважаю шотландский футбол. Они играют в футбол иначе, у них есть свой стиль, но мы очень их уважаем. Это для меня очень хороший вопрос. Этой ночью я буду думать над своей стратегией. Спасибо вам за вопрос.



– Чего вы ожидаете от Абердина завтра вечером и чего ожидаете от болельщиков?

– Иногда они играют с тремя защитниками позади, фактически пятью, а иногда – с четырьмя, как это было дома против Селтика. Мы готовы к обеим системам. Это команда, которая много играет между линиями и выполняет навесы с флангов с дальней дистанции. Они иногда применяют схему 3-5 при построении атак и часто выходят в полуфланги. У них есть Карлссон – важный и эффективный на фланге, а также Нисбет, который играет нападающим и имеет очень хорошие навыки взаимодействия. Мы проработали все детали, но, как я уже отмечал, футбол – это непредсказуемый вид спорта, и именно игроки должны во время матча разбираться в ситуации и быть готовыми к любым решениям. Мы доверяем нашей системе и уровню игры. У нас нет в этом сомнений. Но эта сторона футбола – с длинными передачами, стандартами, вбрасываниями из аута на дальнее расстояние, – к этому нужно быть готовым, особенно в этой части мира, на севере, которая является колыбелью футбола.



– Вы так тепло говорили о шотландском футболе. Какие у вас воспоминания? В частности тот великолепный гол, который вы забили в Барселоне. Какие еще моменты приходят на ум, когда вы снова приезжаете сюда, в Шотландию?

– Мне действительно очень нравится здесь. Это невероятная страна футбола, и когда заходишь на стадион, то действительно это чувствуешь. Что касается болельщиков и стадионов, я считаю, что вам очень повезло их иметь. Очень приятно быть частью этого завтра, – заявил Туран на пресс-конференции.

Абердин со дна лиги Шотландии выиграл 10 трофеев для Фергюсона и подписал последователя Ибрагимовича – что думает Федецкий