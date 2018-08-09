Абель Феррейра: Заря – агрессивная команда, будем остерегаться контратак

Главный тренер Браги Абель Феррейра рассказал о подготовке команды к матчу против луганской Зари.

"Подготовились к этой игре, хорошо изучив соперника. Работали над их сильными и слабыми сторонами. Знаем, что Заря – непростая, достаточно опытная команда, которая последние пять лет находится в топ-4 украинского чемпионата. Мы же команда с менталитетом победителей, и приложим максимум усилий, чтобы победить.

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Заря – агрессивная команда, которая любит играть с помощью контратак. Луганчане очень сильно действуют при переходе из обороны в атаку задействуя вертикальные передачи. Нам нужно быть достаточно внимательными при игре на втором этаже. В этом матче столкнутся две разные философии, но мы уверены в победе", – цитирует Феррейру официальный сайт клуба.

Напомним, матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – Брага состоится завтра, 9 августа, в Запорожье. Начало в 21:30.

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