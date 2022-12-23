"Это ощущение… А вы разве не слышите? Гимн Лиги чемпионов приближается. Мне кажется, что он уже где-то раздается – где-то далеко, но уже раздается. Главное, чего мне хочется – чтобы на стадионе раздался гимн Лиги чемпионов. Неважно, с какой командой мы будем играть. Он прозвучит после победы. Все накладывается одно на другое, но одно чувство: родной город, родной стадион, родная команда, гимн Лиги чемпионов.

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Насколько неожиданно, что эта мечта приблизилась за последнее полугодие? Сейчас я не могу подробно все проанализировать, ведь находился в тысячах километров от команды. Телефоном можно что-то контролировать, но невозможно находиться в водовороте футбольных дел, чувствовать дух раздевалки. Да, смотришь видео, сердце разрывается… Честно скажу, ожидал худшего, но то, что есть – невероятный шаг вперед.

Клуб показал, что один человек или даже тренерский штаб не может сделать все наедине. Пожалуй, мы сложились как клуб и первое место – результат того, что существует действующая структура СК Днепр-1. В клуб будут приходить те или иные личности, будут играть, тренировать…

Давайте, в качестве примера, вспомним того же Супрягу, насколько он был перспективен. Его уход из клуба был слишком ранним. Если бы он поиграл здесь еще год-два, думаю, судьба сложилась бы по-другому. Это энергетика, это Днепр: город, река, люди, мы с вами", – отметил Береза в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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