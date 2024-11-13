Будущий наставник Ромы Клаудио Раньери дал первый комментарий после известия о том, что он станет следующим главным тренером Ромы.

Раньери станет третьим тренером Ромы в этом сезоне – после Даниэле Де Росси и Ивана Юрича. "Команда находится в тяжелой ситуации? Поэтому меня и позвали. [Мы] готовы! А вот и кавалерия!" – цитирует Football Italia Раньери, который в аэропорту Фьюмичино по прилёту из Лондона произнёс кинематографическую цитату из вестерна.

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К слову, в аэропорту Раньери встретили около 50 болельщиков Ромы. Джанлука Ди Марцио утверждает, что контракт между сторонами уже был подписан. Согласно порталу Voce Giallorossa, о назначении Раньери на пост главного тренера Ромы официально будет объявлено в четверг утром.

В конце предыдущего сезона Раньери спас Кальяри в Серии А и объявил о завершении тренерской карьеры. 73-летний специалист намерен возглавить Рому в третий раз – ранее он едва не выиграл с римской командой Скудетто в 2009-м году. Также Клаудио на несколько матчей возглавил "джаллоросси" в конце сезона 2018/19.

Напомним, что Раньери – большой поклонник Ромы. Он с детства болеет за эту команду.

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