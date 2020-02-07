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"А вместо кого он будет играть в Манчестер Сити?" – экс-игрок "горожан" не поддерживает потенциальный трансфер Месси

21:06 128 Читати українською
"А вместо кого он будет играть в Манчестер Сити?" – экс-игрок "горожан" не поддерживает потенциальный трансфер Месси
Лионель Месси и Серхио Агуэро / Фото AFA

Бывший защитник "горожан" Дэниел Миллз поразмышлял относительно гипотетического перехода Лионеля Месси в Манчестер Сити.

"Месси в Манчестер Юнайтед? Нет. Сити – единственное место, где, я думаю, он может сыграть в АПЛ.

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Он невероятный, мы знаем это, но вам нужно собрать вокруг него всю команду. И вы вдруг думаете, а на какой позиции его заиграть в Сити? Вы должны все изменить. Вместо кого он будет играть?

Вы отчаянно верите, что он хочет приехать в Манчестер? Месси все понимает, я уверен. Он привык к Барселоне и Южной Америке, Манчестер – это не для него", – цитирует Миллза Goal.

Напомним, после перепалки между форвардом Барселоны и техническим секретарем каталонцев Эриком Абидалем в СМИ появились слухи, что Лионель летом может покинуть "блаугранас".

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