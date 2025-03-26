"Селесао" проиграли аргентинцам со счетом 1:4. Родриго, находясь в отчаянии, вступил в словесную перепалку с полузащитником Леандро Паредесом.

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"Ты ужасен", – сказал звезда Реала.

Паредес припомнил, что за последние годы Аргентина выиграла ряд трофеев в отличие от Бразилии: "Я выиграл две Копы Америки и чемпионат мира. А ты – ноль".

К слову, перед матчем Родриго заявлял, что Бразилия обыграет Аргентину не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Паредес и Ко уже оформили выход на чемпионат мира 2026 года, а Бразилии сейчас находится на четвертом месте в таблице с 21 баллом и продолжает свою борьбу.