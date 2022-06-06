"Спасибо за мечту. Вы сделали все, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле!

Яремчук зацитировал строчку из гимна Украины после поражения от Уэльса и невыхода на ЧМ-2022

Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. Вы взяли сборную в ситуации, когда почти никто не верил в то, что мы можем претендовать на выход в финальную стадию ЧМ-2022, и подарили нам надежду!

Мы проиграли бой, но не проиграли войну! Впереди у нас много матчей. А сколько игр у тебя, сборная России? Слава Украине!", – написала УАФ в соцсетях.

Напомним, все российские команды (клубы и сборные) были исключены из международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения в Украину, а тамошние "спортсмены" сохраняют отвратительное молчание по поводу войны.

"ФІФА, це велика ганьба": чорний день у Кардіффі, росіяни наVARили, Ребров і Шевченко на порозі – прощавай, Мундіаль!