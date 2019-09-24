"А почему в Украине не найти работу и не кормить семью?" – Вернидуб раскритиковал футболистов, выступающих в России

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб поделился мнением о работе украинцев в России во время войны.

"В 17-м году, когда мы взяли "бронзу", игроки начали бежать: например, Чайковский с Липартия поехали в Россию. Ну ладно Липартия грузин, но "Чая" с Западной Украины, не понимаешь, что делаешь? Ну, какие деньги? Я пытался убедить, но ни в какую. Затем они же звонят: "Заберите нас". И что, заработали?

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Здесь зарплата условно рубль, а там – два. Разница в два раза, но здесь стабильность, есть задачи, играет, на виду, в сборную вызывают, а туда поедет – все. И задача там – не вылететь из Высшей лиги. Это же смешно.

Вы что, думаете, если бы я не наговорил о России, я туда работать поехал? Я сразу сказал: не поеду никогда. Это – не правильно. Как я поеду в этой ситуации? Говорят, люди едут, им же надо кормить семью. А почему здесь не найти работу и не кормить? Вот этого я понять не могу", – цитирует Вернидуба UA-Футбол.

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