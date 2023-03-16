"Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень ежедневно думает о нашей стране.

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Мне так нравится, когда люди, находясь за границей, думают о нашей стране. А не проще ли было бы остаться в Шахтере, помочь ему в еврокубках по возможности, и готовым уже поехать в клуб за границу?

Все же просто. Или лайки собираем? Или подписчиков?", – написал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Мудрик перешел в Челси в середине января за 100 млн евро. В текущем сезоне провел за "синих" 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом.

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