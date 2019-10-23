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"А кто вообще не номинирован?" – Клопп о претендентах на "Золотой мяч"

08:00 42 Читати українською
"А кто вообще не номинирован?" – Клопп о претендентах на "Золотой мяч"
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал попадание семи игроков его команды в список номинантов на "Золотой мяч".

"Я услышал, что у нас семь претендентов (Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Садьйо Мане, Джорджинио Вейналдум, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Фирмино – прим.), м сразу возник вопрос: "А кто вообще не номинирован?". Это приятно, но я не очень разбираюсь в этих делах, если честно.

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Не знаю, что это значит для игроков. Знаю только то, что победа значит много, а не выиграешь – не сильно и расстроишься. Все семь наших игроков заслужили место в этом списке", – приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, уже традиционно редакция французского издания France Football определила 30 номинантов на "Золотой мяч". Победителя определит жюри, в которое входят по одному журналисту из каждой страны. Церемония награждения победителя состоится 2 декабря.

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