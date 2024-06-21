"Самая большая преодоленная дистанция в матче? А как выигрывать матчи, стоя? Не думаю. Мне безразлично, сколько я пробежал, самое важное – есть результат. Это все ради своей страны, ради команды. Я буду стараться так каждую игру бегать.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы получили заслуженную критику за последнюю игру (0:3 с Румынией, – прим.). Восприняли ее, разобрали ошибки и пытались выполнять то, о чем договаривались перед игрой. Играть на результат, с самоотдачей.

Относительно результативной передачи на Яремчука... Во время игры все очень быстро происходит, не успеваешь волноваться, забьет он или нет. Увидел, что Роман выполнил хорошее движение – очень повезло, что передача прошла, голкипер не вышел, а Яремчук забил победный мяч.

Шансы с Бельгией? Давайте пока еще насладимся победой, а потом уже будем разбирать их игру. Тренер расскажет, как надо играть", – сказал Шапаренко в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, после победы над словаками команда Сергея Реброва с тремя очками занимает в квартете Е третью строчку.

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