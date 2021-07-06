Во время предматчевой пресс-конференции один из представителей медиа обратился к 34-летнему вратарю: "Вы же, наверное, слышали о фразе "футбол возвращается домой" (намек на чемпионство родоначальников футбола – Футбол 24). Думали ли вы о том, чтобы остановить это возвращение завтра вечером?"

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Ответ Каспера был категоричен. "А футбол вообще дома был? Вы когда-нибудь Евро выигрывали? Да, он был дома, как вы говорите, но это был чемпионат мира. Если честно, я не думал об Англии. Я думаю о том, чтобы Дания прошла дальше.

Если честно, не смотрю вообще на сборную Англии, она ничего для меня не значит. Для нас важнее привезти домой победу. Для нас важно, чтобы наши пять с половиной миллионов болельщиков были рады", – заявил Шмейхель.

Заметим, полуфинальная встреча Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания.

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