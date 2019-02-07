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"А есть предложения?", – Матвиенко ответил, перешел ли бы в Динамо

11:35 92 Читати українською
"А есть предложения?", – Матвиенко ответил, перешел ли бы в Динамо
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал возможность перехода в Динамо.

"Клуб мечты, наверное, Челси. С самого детства. Авторитеты? Сложный вопрос. А авторитетами являются Саша Кучер и Джон Терри.

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Даже не думал о том, кто любимый игрок в Динамо. Наверное, Коля Шапаренко. Из-за необычной прически.

А что, есть предложение перейти в Динамо? Да нет, мне и так в Шахтере нравится.

У Зинченко с юмором вообще беда. Думаю, Коноплянка процентов на двести лучше.

Хотел бы, конечно. Команду не скажу. Но мне нравятся Италия и Англия. Челси, конечно, нравится", – сказал Матвиенко каналу ФФУ на YouTube.

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Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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