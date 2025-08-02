"А ему не страшно?": Крупский дерзко ответил о предстоящей встрече с лидером Шахтера
16:21 - Читати українською
Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский рассказал, готов ли к противостоянию с нападающим Шахтера.
Металлист 1925 вскоре сыграет свой первый матч в УПЛ в сезоне 2025/26. Защитник харьковчан Илья Крупский рассказал, готов ли противостоять Кевину из Шахтера.
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– Илья, не страшно от того, как Кевин сейчас играет? Придется против него защищаться.
– А ему не страшно? Увидите – спросите, – цитирует Крупского Tribuna.
Напомним, что Металлист 1925 в первом туре сыграет с Оболонью. Встреча с Шахтером запланирована на 13 сентября.
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