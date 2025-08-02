Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский рассказал, готов ли к противостоянию с нападающим Шахтера.

Металлист 1925 вскоре сыграет свой первый матч в УПЛ в сезоне 2025/26. Защитник харьковчан Илья Крупский рассказал, готов ли противостоять Кевину из Шахтера.

Металлист 1925 пригрозил игроку, который самовольно выехал за границу – он должен вернуться к четкой дате

– Илья, не страшно от того, как Кевин сейчас играет? Придется против него защищаться.

– А ему не страшно? Увидите – спросите, – цитирует Крупского Tribuna.

Напомним, что Металлист 1925 в первом туре сыграет с Оболонью. Встреча с Шахтером запланирована на 13 сентября.

"Бартулович не склонен подстраиваться": Крупский – о Металлисте 1925, сотрясении мозга и борьбе за чемпионство