"Сейчас заманить в Украину, особенно в Киев, иностранного футболиста, это очень сложно. Надо переплачивать в несколько раз, но они не хотят сюда ехать. И это нормально. Сейчас мы должны воспитывать своих футболистов, у нас другого выхода нет.

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Если Динамо попадет в Лигу чемпионов, то там можно о чем-то говорить. Это экономическая сторона, там 30 миллионов получит Динамо за участие и можно ими поуправлять. А для чего сейчас тратить деньги на непонятных футболистов, если можно их воспитать?

Конечно, что если бы не было войны, то возможно некоторые футболисты никогда бы не играли в Динамо. Но есть то, что есть. И мы должны ждать прогресса от того, что есть", – рассказал Цыганык на шоу Цыганык LIVE.

Напомним, Динамо начнет сезон 2025/26 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов – соперником станет победитель пары Жальгирис – Хамрун.

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