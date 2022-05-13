"Трудно давать такие советы. У меня была ситуация, но понятно, что она не идет с сравнение с Луниным. Когда я пришел в Витесс, команда боролась за 4-5 места, а я хотел остаться и доказать, что я лучше, что я могу здесь играть.Тренер говорил, что мое время еще придет, все будет нормально.А ты сидишь на скамейке и понимаешь, что время идет, годы уходят, а ты не играешь.

Лунин проведет второй матч за Реал в Ла Лиге: анонс от Анчелотти

В футбольном плане часики тикают быстро. Проснулся – а тебе уже 26, 28, 35 лет, и ты закончил карьеру. Выбор за Луниным. Если ты хочешь играть – надо обязательно переходить, потому что перспектива играть в Реале очень и очень мала. Да, ты может тренироваться с лучшими игроками мира, но если ты не играешь, это забирает у тебя все шансы прогрессировать как футболист и выступать за национальную сборную.

Похожая ситуация была у Зинченко, когда он меньше играл, но он хотя бы выходил в некоторых других матчах. У Лунина за 4 года матчи можно по пальцам сосчитать. В какой-то момент нужно подумать реально – а что скажешь себе в 35-40 лет? Мне кажется, это важный вопрос.

Трудно ментально собраться, когда ты знаешь, что перед тобой есть вратарь, который при этом, и предыдущих тренерах был главным, получал карт-бланш. Нужно идти к тренеру и разговаривать. Спрашивать: "Какие у меня шансы, чтобы играть в этой команде? Есть ли они вообще? Будьте передо мной честны, потому что это моя футбольная жизнь". Думаю, Лунин и сам это знает, но быть на скамейке запасных – это тоже выбор. Насколько он оправдан – это приоритет футболиста.

Лунин может покинуть Реал и уже имеет первый вариант – в клубе впечатлены дебютом украинца, но готовят сложное решение

Предположим, что Куртуа играет 70% матчей, ты играешь 30. На это еще можно пойти. Или ты соглашаешься с тем, что я – глубокий запас и только когда Куртуа вылетает полностью, тогда я могу рассчитывать на шанс.

Считаю ли, что Лунину нужно уходить из Реала? Да, абсолютно. Считаю, что, возможно, ему нужно выбрать более тернистый, более сложный путь, но переходить в команду низшего уровня и доказывать, что он может играть. А уж оттуда снова идти вверх. Да, это очень тяжело, я это очень хорошо понимаю, но иногда нужно пытаться покинуть теплое насиженное место", – сказал Левченко в эфире KDK.

Напомним, с момента перехода в Реал в 2018 году Лунин сыграл только 4 официальных матча за мадридцев. В воскресенье должен быть пятый – Карло Анчелотти обещал дать шанс украинскому киперу в поединке против Кадиса.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге