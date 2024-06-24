"У нас лучшая сборная за все времена? Ну, пусть говорят, но я с этим не согласен. Вот чем она лучше?

Срна назвал главное оружие Реброва на решающий матч с Бельгией: "Они могут создать проблемы"

Даже если брать по игрокам. Лужный и Конопля справа в защите – разный уровень. Ярмоленко в лучшие годы для меня – это вообще лучший правый полузащитник, когда в форме.

Много кого можно взять. Андрей Николаевич Шевченко, Сергей Станиславович Ребров, Евгений Коноплянка... В лучшей форме, конечно, для меня Коноплянка лучше Мудрика. В общем, это неправильное сравнение", – сказал Хачериди в эфире YouTube-канала "BurBuzz".

Напомним, перед спаррингом с Польшей (1:3) Ярмоленко заявил, что "у Украины сейчас самая сильная сборная за все время".

К слову, в первом туре группового раунда Евро-2024 подопечные Реброва с треском проиграли Румынии (0:3), а во втором взяли верх над Словакией. Последним соперником "сине-желтых" в борьбе за выход в 1/8 финала турнира будет Бельгия. Матч состоится в среду, 26 июня, и стартует в 19:00.

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