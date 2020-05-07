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'' Это конфликт интересов '': Франков – о кандидате от Шахтера на пост президента УПЛ

12:27 49 Читати українською
'' Это конфликт интересов '': Франков – о кандидате от Шахтера на пост президента УПЛ
Михаил Метревели / Фото из открытых источников

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков высказался относительно намерений Михаила Метревели стать главой Премьер-лиги.

"Он причастен к определенному роду деятельности, которая, на мой взгляд, не совместима с должностью президента Премьер-лиги. Формально или неформально, но он занимается интересами ряда футболистов. Это – конфликт интересов.

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Для меня позиция клуба Шахтер, "вписавшегося" за Метревели, честно говоря, непонятна. Не говоря уже о том, что Михаил Метревели для меня ни в коем случае не является независимым кандидатом. Я воспринимаю эту ситуацию так: у Шахтера очень серьезный кадровый голод. То есть, у него не на кого положиться, некого поддержать", – сказал Франков на своем YouTube-канале.

Напомним, конкурентами Метревели за пост станут Олег Смалийчук от Карпат, а также Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов.

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Теги
выборы президента УПЛ Михаил Метревели Шахтер Шахтер Артем Франков УПЛ
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