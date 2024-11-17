"Пономаренко, на котором атака сборной Украины U-19 держалась, залетел на уровень первой команды Динамо и вылетел с этого уровня. Почему вылетел? А вы посмотрите на то, что в Европе называется "языком тела" футболиста. Посмотрите эти матчи, посмотрите на его движение на поле, на координацию.

98 кг при росте 188 см, серьезно? Это сборная? Это международный уровень? А перед тем, как вы напишете: "Что ты тут рассказываешь, он Марибору в Юношеской лиге УЕФА два забил", вы на состав Марибора посмотрите и на возраст футболистов. Там на уровне U-19 играют пацанята 2008-2009 годов рождения – динамовцы на три года старше.

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В контексте Пономаренко мне немножко не по себе, знаете от чего становится? Потому что Пономаренко, во-первых, был безальтернативным лидером атаки команды Дмитрия Михайленко, которая в июне вышла в полуфинал чемпионата Европы и следующим летом сыграет на ЧМ U-20. И вот каким будет самый перспективный молодой центрфорвард украинского футбола на том уровне? Если у него сейчас в его возрасте лишний вес, он не может побороть этот лишний вес. Это – проблема.

Почему я о нем говорю? Еще раз повторяю – самый перспективный молодой центрфорвард украинского футбола. Я хочу, чтобы он шел вперед, чтобы он развивался, чтобы он заявлял о себе на взрослом уровне. И Динамо Киев, я считаю, стоило бы это понять. Не используете у себя – дайте ему стимул, отдайте в аренду.

Пусть играет, пусть тренируется против старших, против более сильных, пусть прогрессирует там. Для футболиста это важно, и для украинского футбола, для сборных Украины это очень важно. Еще раз повторяю – не вижу никого наровне с праймовым сильным Пономаренко, если мы говорим о молодых центрфорвардах в украинском футболе", – резюмировал Вацко в эфире своей программы на YouTube.

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