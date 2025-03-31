"У Сергея Реброва есть беттинговый спонсор, который использует его имиджевые права и берет на себя часть, насколько я понимаю, его зарплаты в сборной Украины. Платит 93 тысячи евро в месяц.

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Остальную часть, я так понимаю, где-то тридцатку (30 тысяч – прим.) примерно доплачивает Украинская ассоциация футбола. Это нормально, такая практика существует в мире давно. Эти выплаты от спонсора немного разгружают бюджет УАФ", – сказал Бурбас в эфире своей авторской программы на Youtube.

Напомним, что Сергей Ребров стал тренером сборной Украины в 2023 году. С того времени национальная команда заняла последнее место на Евро-2024 и не смогла вернуться в дивизион А Лиги наций, проиграв в плей-офф Бельгии 0:3 после победы в первом матче со счетом 3:1.

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