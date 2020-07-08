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"90% слухов – чушь, клянусь своими детьми", – агент де Брюйне резко прокомментировал возможный трансфер хавбека

19:21 - Читати українською
"90% слухов – чушь, клянусь своими детьми", – агент де Брюйне резко прокомментировал возможный трансфер хавбека
Кевин де Брюйне

Глава агентства, которое ведет дела Кевина де Брюйне, Патрик де Костер ответил на слухи, что лидер Манчестер Сити может сменить клуб.

"У него еще 3 года контракта с топ-командой. Там его ценят, там он прекрасно себя чувствует. Конечно, к футболистам высокого уровня всегда есть интерес от других клубов, однако Кевин сейчас совсем не думает о трансфере.

Если бы все, что я читаю в газетах, было правдой, мне бы пришлось 48 часов в сутки летать по миру и быть в нескольких местах одновременно. Могу с чистой совестью заявить и даже поклясться своими детьми: 90% слухов – полная чушь", – цитирует Патрика де Костера, агента КдБ, издание Sporza.

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Напомним, что спекуляции о возможном трансфере де Брюйне из Манчестер Сити появились после того, как УЕФА дисквалифицировал "горожан" из еврокубков на 2 сезона из-за финансовых махинаций. К слову, 28-летний бельгиец проводит в Манчестер Сити 5 сезон. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

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