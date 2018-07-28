8-летний Калашников из академии Барселоны: Беру пример с Усика, хочу играть за Украину

Юный украинский футболист академии Барселоны Родион Калашников рассказал, что хочет в будущем играть за сборную Украины.

"В 4,5 года летом я впервые полетел на сбор в Барселону. Родители говорят, что я там произвел хорошее впечатление, а местные все время переспрашивали о моем возрасте. Думали, что я старше, удивлялись. Чуть позже я оказался в каталонском клубе Дамм. Он постоянно играл против больших команд и на играх всегда были скауты. И вот теперь я в Барселоне.

Мой контракт с "блаугранас" рассчитан на два года. Позиция пока не ясна, меня считают универсалом. Тренеры будут принимать решение.

Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста

Кумиров у меня нет. Однако есть те, с кого беру пример. На сегодняшний день это Александр Усик.

За чемпионатом Украины следить когда там начнут играть мои одноклубники из Днепра 2008 или 2009 годов рождения.

Конечно, в будущем хотелось бы играть за сборную Украины", – рассказал Калашников Football.ua.