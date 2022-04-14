"Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются отличные кафе, где люди сидели семьями, а мы неоднократно собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля.

Донбасс Арена снова рушится в эпицентре войны – ужасные последствия обстрелов заброшенного суперстадиона

О том бреде, который несут рашисты о восьми годах, когда "бомбили Донецк", могу сказать, что во время пауз в чемпионате наши ребята по возможности ездили в Донецк к своим друзьям, родителям. И хорошо, мирно отдыхали, ходили в кафе, гуляли по паркам. Никто тогда не говорил, что Донбасс восемь лет бомбят. Это бред одного маразматика, который просто зомбирует людей", – сказал Бабич в интервью Футбол NEWS.

Напомним, специалист тренировал Мариуполь с 2017 по 2020 годы, а перед началом войны вел Кривбасс к возвращению в элиту украинского футбола.

Россия напала на Украину: звездные наставники позорят оккупантов, у Динамо проблемы с фанатами (LIVE)