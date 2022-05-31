Поединок за последнюю путевку в Эредивизи получился действительно жарким во всех смыслах этого слова.

В финале плей-офф за повышение в классе сошлись Ден Хаа и Эксельсиор. Первая встреча завершилась вничью, поэтому все должно было определиться на поле Ден Хааа. Игру обслуживала бригада арбитров Данни Маккели, который также будет судить встречу Шотландия – Украина.

Шотландия – Украина: матч будет судить нефартовый для нас арбитр

Одного из лучших рефери Нидерландов не зря назначили на отчетный матч. Работать пришлось в стрессовых условиях. На 30-й минуте Маккели поставил пенальти в ворота хозяев. Даллинга забить не смог, но фаны уже начали свою вендетту. Болельщики забросали ассистента арбитра разными предметами. Начался беспорядок, из-за которого игру остановили на 10 минут.

В конце концов, матч удалось доиграть. После вынужденной паузы Ден Хаа получил преимущество в три мяча, но умудрился ее растерять после удаления Асанте. Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме команды забили еще по голу. Все решила серия пенальти, в которой сильнее оказались гости. Эксельсиор после трех лет отсутствия снова сыграет в элите чемпионата Нидерландов. После игры фанаты Ден Хаага атаковали и сектор выездной команды.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?