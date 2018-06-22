83% матча ходил пешком: Исландия остановила Месси, но Роналду после такого выиграл Евро

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с непробиваемой стеной в виде сборной Исландии в дебютном матче на чемпионате мира 2018.

"Викинги" сделали все возможное и невозможное, чтобы лучший футболист мира чувствовал себя одиноким и растерянным на арене "Спартак". Каждый раз, когда Месси получал мяч и поднимал голову, он не видел перед собой свободного пространства. Лео был заблокирован исландским воинами, которые не давали ему много времени на размышления. По меньшей мере три игрока всегда контролировали звезду Аргентины со всех сторон. Месси классно отрезали от партнеров, а пройти самостоятельно исландскую стену даже ему оказалось не под силу.

ЧМ-2018 Аргентина – Исландия: провал Месси, странные решения Сампаоли и характер "викингов"

Lionel Messi's #WorldCup game by vs. #ISL:



115 touches

84.5% pass accuracy

71 passes

60 passes completed

11 shots

9 take-ons

7 times dispossessed

4 fouls won

3 shots on target

3 chances created

1 penalty miss pic.twitter.com/QsyNXjcrCG — Squawka Football (@Squawka) 16 червня 2018 р.

Исландия так грамотно блокировала Месси, что 83% игрового времени он стоял или ходил пешком. За этот период Лео развивал максимальную скорость до 7 км/ч. Несмотря на то, что Месси преимущественно двигался перед штрафной Исландии, он довольно редко мог комбинировать с наконечником атак Аргентины Серхио Агуэро, которому отдал за матч всего 10 передач. Показательно, что Месси больше контактировал с опорным хавбеком Хавьером Маскерано и правым латералем Эдуардо Сальвио. Ди Мария также был полностью отрезан исландцами от капитана "альбиселестес", которому почти не позволяли двигаться вдоль штрафного.

Аргентина – Исландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

За весь матч Месси отдал своим партнерам всего 60 точных пасов, поскольку исландцы накрывали звезду сразу после приема мяча. Например, Маскерано остановился на отметке в 138 удачных передач. Интересно, что подопечным Гадльгримссона даже не пришлось много фолить против Лионеля. Не по правилам они остановили 30-летнего аргентинца только 3 раза, продемонстрировав всему миру, что даже такого гения можно нейтрализовать благодаря компактной игре, грамотной подстраховке и невероятной самоотдаче.

Плотная концентрация игроков сборной Исландии на 20-м метре от собственных ворот не позволяла Месси ни обыгрывать, ни комбинировать с партнерами. Один из симптомов такой игры "викингов" – километраж Месси, который набегал только 7,6 км за матч.

Как Месси отреагировал на ничью в матче Аргентина – Исландия – отчаяние и бессилие

Но несмотря на все свои проблемы Лео умудрился нанести 11 (!) ударов в сторону ворот сборной Исландии, трижды попав в створ (включая нереализованный пенальти). Столько на чемпионатах мира не пробивал за матч ни один футболист. По крайней мере с 1966 года, когда портал Opta начал считать статистику турниров, такие "дикие" цифры до сих пор были неизвестны. Нечто похожее выполнил Луиджи Рива в далеком1970-м против Гаити (10 ударов), но, как и Лео, он не сумел забить хотя бы один гол.

Курьезно, но извечный конкурент Месси в современном футболе Криштиану Роналду тоже не сумел разрушить исландскую стену на Евро-2016. Звездный португалец 10 раз безуспешно пробивал по воротам "викингов" в матче первого тура группового этапа. Как и Аргентина, Португалия тогда расписала с Исландией результативную ничью (1:1), а затем выиграла турнир. И это только один повод для Месси оставаться оптимистом перед играми против Хорватии и Нигерии.