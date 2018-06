83% матча ходил пешком: Исландия остановила Месси, но Роналду после такого выиграл Евро

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с непробиваемой стеной в виде сборной Исландии в дебютном матче на чемпионате мира 2018.

"Викинги" сделали все возможное и невозможное, чтобы лучший футболист мира чувствовал себя одиноким и растерянным на арене "Спартак". Каждый раз, когда Месси получал мяч и поднимал голову, он не видел перед собой свободного пространства. Лео был заблокирован исландским воинами, которые не давали ему много времени на размышления. По меньшей мере три игрока всегда контролировали звезду Аргентины со всех сторон. Месси классно отрезали от партнеров, а пройти самостоятельно исландскую стену даже ему оказалось не под силу.

ЧМ-2018 Аргентина – Исландия: провал Месси, странные решения Сампаоли и характер "викингов"

Lionel Messi's #WorldCup game by vs. #ISL:



115 touches

84.5% pass accuracy

71 passes

60 passes completed

11 shots

9 take-ons

7 times dispossessed

4 fouls won

3 shots on target

3 chances created

1 penalty miss pic.twitter.com/QsyNXjcrCG