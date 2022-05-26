"Мы знаем, что хотят начать сезон, чтобы потом у нас не было проблем с чемпионатом и еврокубками. Как это будет – не знаю.

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Идеально играть и работать в Украине, но это решает УПЛ и УАФ. И Кривбасс готов к любому варианту. С уходом основных легионеров у наших грандов чемпионат, возможно, выровняется. Возможно, будет хорошая конкуренция.

Первый круг, наверное, следует провести в Турции, Словакии или Польше. Мы готовы играть в любой стране. 80% игроков мы отдавали в аренду, все находятся в тренировочном процессе. Кое-кто работает в Кривом Роге", – сказал Бабич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, встреча руководителей украинских клубов и футбольных чиновников по поводу судьбы нового сезона состоится в пятницу, 27 мая. Кривбасс, по итогам сезона, занял второе место в Первой лиге и получил право выступать в УПЛ.

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