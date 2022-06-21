Мундиаль в Катаре не будет иметь аналогов в истории. Дело не только в технологических стадионах и кемпингах для фанатов посреди пустыни, но и специфических правилах, к которым не привыкли в западных странах.

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Консервативные законы Катара регламентируют почти каждую сферу жизни человека. Ранее болельщиков, планирующих ехать на ЧМ-2022, уже просили воздержаться от публичных проявлений влюбленности независимо от сексуальной ориентации. Теперь все еще посерьезнее.

Британская полиция напомнила фанам, что в Катаре можно заниматься сексом только супружеским парам. Никакого интима для незнакомцев или людей в отношениях, не скрепленных законом. Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы. Таким образом, британцы пытаются спасти своих граждан от проблем, сообщает AS. Источник отмечает, что ЧМ-2022 рискует стать первым в истории, на котором не будет секса на одну ночь.

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