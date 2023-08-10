Форвард Расмус Хейлунд опубликовал детскую записку, в которой пожелал стать в будущем футболистом Манчестер Юнайтед.

Новоиспечённый форвард "красных дьяволов" Расмус Хейлунд рассказал в одной из датских телевизионных программ, что оказаться в стане Манчестер Юнайтед было его детской мечтой. 20-летний игрок показал свою детскую записку, в которой было 5 пунктов с конкретными целями.

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Под пятым пунктом значилась цель стать игроком Ман Юнайтед. Хейлунд написал эту записку в 10-летнем возрасте, и с тех пор она хранилась у его родителей. Об этом информирует Daily Mail.

Также Расмус показал детское фото вместе со своими братьями – на нём все трое ребятишек облачены в форму Манчестер Юнайтед. Отметим, что оба родных брата Расмуса сейчас выступают в составе Копенгагена.

Хейлунд обошёлся Манчестер Юнайтед в 75 млн евро. Именно столько за датчанина выручила Аталанта.