75-летняя соседка дает мне пощечину, если я плохо играю, – Мертенс

Форвард Наполи Дрис Мертенс рассказал о жизни в Италии и любовь местных жителей к футболу.

"Футбол в Италии – как чудесная болезнь. Люди заражены этой любовью к спорту с детства и до старости. Моей соседке сверху около 75 лет. Каждое утро она мне говорит: "Ты отлично сыграл, хороший мальчик". А если я сыграл плохо, она даёт мне пощёчину и говорит, что я мог проявить себя лучше. В Бельгии такого нет!

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Спустя семь лет чувствую себя неаполитанцем. Здесь у меня много друзей. Люди видят, что я делаю всё возможное на поле и за его пределами. Стараюсь жить так, как любой другой житель Неаполя. Это красивый город. Я владею итальянским языком. Всё идеально", – цитує Мертенса Football Italia.

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