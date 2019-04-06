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73-летний голкипер стал самым возрастным футболистом в истории футбола

13:14 62 Читати українською
73-летний голкипер стал самым возрастным футболистом в истории футбола
Ісаак Хайик / reuters

Вратарь израильского Ирон Ор Иегуда Исаак Хайик попал в Книгу рекордов Гиннеса.

73-летний Исаак, которому на следующей неделе исполнится 74 года, принял участие в матче четвертого дивизиона чемпионата Израиля между Маккаби Рамат Ган и Ирон Ор Иегуда.

Голкипер Манчестер Юнайтед Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннеса за голевое достижение

Хаик сыграл на поле все 90 минут, а его команда проиграла со счетом 1:5. Представители Книги рекордов Гиннеса сразу после поединка зарегистрировали достижение израильтянина и вручили ему соответствующий сертификат.

"Готов сыграть еще один матч. Это достижение является не только моей гордостью, но и всего израильского спорта", – передает слова Исаака ABC.

Отметим, что Хайикпобил рекорд Роберта Кармона, который в 2015 году появился на поле в 53-летнем возрасте.

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