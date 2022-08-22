Бывший хавбек Тоттенхэма Джейми О'Хара уверен, что МЮ сегодня нахватает полную авоську мячей в матче 3 тура АПЛ против Ливерпуля.

"Ставлю на счет 7:0. Манчестер Юнайтед находится в хаосе, Ливерпуль уже потирает руки.

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Они не забили ни одного гола в последних двух матчах с Ливерпулем, проиграв 4:0 и 5:0. Сейчас они стали еще хуже. Потому скажу, что это будет абсолютное уничтожение, вот что произойдет в понедельник вечером. 7:0 в пользу Ливерпуля", – заявил О'Хара в комментарии TalkSPORT.

Напомним, матч МЮ – Ливерпуль состоится сегодня, начало в 22:00. "Красные дьяволы" начали сезон с позорных поражений Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4), но и парни Клоппа пока не побеждали – ничьи против Фулхэма (2:2) и Кристал Пэлас (1:1).

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