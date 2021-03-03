Славетна в минулому Валенсія опинились на краю прірви через недолуге керівництво на чолі з сінгапурським мільярдером Пітером Лімом. Останній, схоже, цілеспрямовано веде клуб до Сегунди. Всього 5 очок розділяють "лос чес" від великого сорому – вперше за чверть століття вони ризикують понизитися у класі. Сезон 2018/19 був останнім проблиском надії. Після перемоги в Кубку Іспанії клуб вирішив попрощатись з "конфліктним" Марселіно і головним архітектором тієї команди – спортдиром Матеу Алемані, який мітить на аналогічну посаду в Барсі.

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Азійські інвестори загнали Валенсію у боргову яму, водночас вказавши на двері кільком лідерам (Парехо, Коклен, Родріго), а фанати почали масово виходити на вулицю. Лім начебто готовий продати контрольний пакет акцій за 400 мільйонів євро, і покупців не бракує, проте головний фаворит – ще той персонаж. Знайомтесь: Тунку Ісмаїл ібні Султан Ібрагім, принц Джохору (один з 13-ти штатів Малайзії, – прим.ред), який збирається підкорювати європейський футбол разом з "кажанами".

36-річний Тунку Ісмаїл є найстаршим із п'яти дітей султана Ібрагіма Іскандара, статки якого, за даними Forbes, оцінюються приблизно в 750 мільйонів євро. Він успадкує усе сімейне багатство разом з престолом. Хоча Лім наразі ухиляється від запитань щодо можливого продажу клубу, його вірогідний наступник уже зробив кілька публічних заяв: "Я принц, а не бізнесмен. Гроші мене не мотивують, набагато цінніше – прославитись і потрапити в історію. Ні для кого не секрет, що я захоплююсь футболом, – розповідає власник ФК Джохор, чемпіона малазійської Суперліги.

– Я не новачок у футболі. Я створив серйозний клуб, за вісім років ми виграли 16 титулів, будучи однією з найважливіших команд Південно-Східної Азії. Я хочу розширити свою імперію, розправити крила й отримати нові виклики. І останнє, але не менш важливе: я не той, хто змінює емблеми або традиції вашого клубу. Я тут заради слави. Що потрібно Валенсії? Людина, яка знає футбол зсередини, голодна до успіхів, й усвідомлює усю велич Валенсії. Насамперед, нам потрібно сформувати команду професіоналів".

Вперше його помітили на Местальї ще у 2016-му, однак тоді іспанська преса більше обговорювала золотий літак азійського багатія – Boeing 737 вартістю понад 90 мільйонів євро. Повітряне судно вміщує 30 пасажирів, на борту – кілька кухонь, віталень та душових.

Однак, це далеко не єдиний скарб королівського спадкоємця. Він володіє, зокрема, розкішним маєтком "Флінтстоуни", що розташований за 130 км від Джохор-Барху, столиці королівства-держави, з видом на море, дев'ятиповерховим маяком та 17 кімнатами (у тому числі – два імперські люкси).

Для локальних перельотів принц використовує дещо скромніший транспорт. Екіпаж завжди вітає його військовим салютом. Зброя та військова дисципліна – ще одна велика пристрасть.

Тунку Ісмаїл очолює Федерацію футболу своєї країни. Обіймаючи цю посаду, він розпорядився побудувати розкішний стадіон на 40 тисяч глядачів. Вартість проекту – близько 200 млн євро. Це домашня арена ФК Джохор, який запрошував у 2014-му екс-зірку Валенсії Пабло Аймара. Аргентинець заробив кілька мільйонів за 8 матчів у складі "південного тигра".

Пітер Лім обрав зовсім не випадкового покупця. Вони – великі друзі. Спільно відзначають дні народження, влаштовують вечірки для власних дітлахів, проводять багато часу на борту одного літака. Крім цього, обоє товаришують з Кріштіану Роналду.

Влітку 2016-го декілька гравців Валенсії (Хауме, Міна, Хаві Фуего, Алькасер, Метт Раян) тренувалися разом з футболістами ФК Джохор на базі "тигрів". Вони були вражені спортивним містечком з 11 штучними полями і закритою ареною з розсувним дахом. Температуру та вологість повітря контролює надсучасне обладнання, а команда не відчуває жодного дискомфорту навіть при 35-градусній спеці.

Радіо Cadena SER повідомляє, що під час поїздки до Барселони принцу винайняли розкішний номер в готелі (понад 10 тисяч євро за добу), але інтер'єр здався йому "надто бідним". Відтак, делегації довелося шукати дорожчі апартаменти.

Тунку Ісмаїл володіє величезним автопарком – 300 марок класу люкс, серед яких Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini та BMW. Крім цього, він прекрасно їздить верхи і регулярно хизується грою в поло. Чи стане Валенсія забавкою в руках чергового азійського багатія? Дізнаємось вже зовсім скоро.

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