Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос восстановился от повреждения и рассказал о проблемах со здоровьем, которые он имел в последнее время.

"Последний раз я выходил на поле еще 29 июня в поединке Евро-2020. Шесть месяцев я играл через боль. Я поговорю с Карло Анчелотти, если он считает, что еще рискованно играть и захочет подождать, я прислушаюсь к его мнению и мы это проанализируем.

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Я знал, если я продолжу выступать, то я больше не смогу играть. Но это было сложно сделать, ведь у нас еще были четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов", – цитирует Крооса Marca со ссылкой на Goal.

Напомним, Тони еще не провел ни одного матча в текущем сезоне, ведь имел хирургическое вмешательство в августе. Накануне встречи с Шерифом Юрия Вернидуба в Лиге чемпионов 31-летний немец вернулся к тренировкам и даже оказался в заявке мадридцев.

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