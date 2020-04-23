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6-летний мальчик разработал оригинальную форму для итальянской команды – игроки выйдут в ней на поле

19:23 82 Читати українською
6-летний мальчик разработал оригинальную форму для итальянской команды – игроки выйдут в ней на поле
Пескара получит оригинальную форму / ФК Пескара

Пескара, которая выступает в Серии B, представила новую форму, идея которой принадлежит совсем маленькому поклоннику "дельфинов".

Середняк Серии B (13 место в турнирной таблице) подвел итоги специального конкурса для юных болельщиков. Каждый желающий мог предложить дизайн клубной формы. Победителем стал 6-летний Луиджи Д'Агостино, информирует официальный сайт Пескары.

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Мальчик изобразил на футболке дельфина, который является символом клуба, а также радугу и волны. Этот вариант был признан лучшим среди сотен других работ – он набрал больше всего голосов. Цель конкурса – развлечение детей на время карантина.

Технический спонсор Пескары воплотил рисунок в жизнь –на рукавах изображена специальная надпись "от Луиджи". В этой форме игроки команды выйдут на поле после возобновления сезона в чемпионате Италии, который сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Теги
Италия Пескара Пескара футбольные фанаты Футбольная форма Серия B
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