После выхода Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед в финал Лиги Европы стало известно, что Англия получит рекордное количество участников в Лиге чемпионов в следующем сезоне – сразу шесть команд, сообщает MARCA.

Зинченко на выход, рокировка чемпионов Европы и трансфер мечты за 150 млн – Арсенал готовит летнюю революцию

Оба клуба не гарантировали себе место из-за АПЛ, но благодаря победе одного из них в финале автоматически обеспечат еще одну путевку для страны.

Такое стало возможным благодаря новому формату турнира: команды квалифицируются через национальный чемпионат, коэффициент УЕФА и победу в Лиге Европы. Ливерпуль уже гарантировал себе место, Арсенал и Манчестер Сити, Ньюкасл – почти на финише, а Челси претендует на пятую квоту по коэффициенту.

Последний слот разыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед в финале ЛЕ, который состоится 21 мая.

Манчестер Юнайтед вышел в финал ЛЕ благодаря разгрому Атлетика, Тоттенхэм станет соперником – "шпоры" одолели Буде-Глимт