toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ - ЧЕЛСИ

6 голов, 1 удаление, обильный снегопад и след из УПЛ – в Америке сыграли самый холодный матч в истории МЛС

12:50 62 Читати українською
6 голов, 1 удаление, обильный снегопад и след из УПЛ – в Америке сыграли самый холодный матч в истории МЛС
Поединок между Колорадо Рапидс и Портленд Тимберс выдался заснеженным

Поединок между Колорадо Рапидс и Портленд Тимберс, который состоялся в ночь на 3 марта, стал самым холодным матчем в истории американского футбола.

Встреча проходила в Денвере и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3 в стартовом матче сезона в МЛС, сообщает AS.

Ибрагимович забил победный гол за Лос-Анджелес Гэлакси в стартовом матче сезона в МЛС

Стартовый свисток во встрече прозвучал, когда температура на улице составляла 18 градусов ниже нуля по Фаренгейту (7 градусов мороза по Цельсию). Таким образом, этот поединок стал самым холодным в истории американской лиги.

Кроме этого, встреча сопровождалась обильным снегопадом из-за которого пришлось приостановить игру в середине второго тайма.

Поединок выдался очень богатым на голы, голевые моменты и нервы. На 27-й минуте игрок Колорадо получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Матч завершился зрелищной ничьей с удалением, нереализованным пенальти и следом из УПЛ. В конце первого тайма забитым голом за Портленд отличился экс-игрок Металлиста Себастьян Бланко.

"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі

Теги
Мир Себастьян Бланко Себастьян Бланко МЛС Колорадо Рапидс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
19
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук