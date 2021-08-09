Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич не скрывает, что нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд входит в список целей мюнхенцев.

Норвежского бомбардира сватали в Реал и Челси, но чемпионы Германии также готовы к борьбе.

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"Это топовый игрок и отличный парень, как я слышал. Мы следим за ним, но сейчас он игрок Дортмунда. Мы говорим о 60 голах в 60 матчах. За таким игроком нужно следить, иначе вас можно считать настоящими профанами", – цитирует Салихамиджича Sky Sports.

Добавим, что контракт Холанда с Боруссией рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает звезду "шмелей" в 130 млн евро.

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