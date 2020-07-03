"600 тысяч за победу над Рухом": Смалийчук продолжает троллить Козловского

Владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал скандальное видео с предложением призовых для команд Первой лиги за победу над Рухом.

"В этом сезоне УПЛ ни Карпатам, ни Руху не светит. Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над Рухом.

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P.S. И 20 тысяч гривен Мише (очевидно, Михаилу Кополовцу – прим.) на новый диктофон", – сказал Смалийчук в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, накануне на сайте львовского Руха появилось видео, на котором голос, похожий на исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишина, предлагает заплатить 500 тысяч за победу над Рухом. Впоследствии спортивный директор Миная Михаил Кополовец признался, что записал телефонный разговор и передал его президенту Руха Григорию Козловскому, считая вышеупомянутое предложение провокацией.

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