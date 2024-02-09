В январе этого года украинская iGaming-компания FAVBET стала генеральным партнером благотворительного вечера бокса бойцовского клуба SPARTABOX, на котором собрали 5 млн гривен на восстановление спортивной школы в Николаеве и поддержку украинских военнослужащих.

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Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов – боксерские перчатки с подписью Президента Украины, портрет экс-Главнокомандующего ВСУ с автографом, перчатка из белого золота и бриллиантами, а также возможность наградить поясом WBF победителя главного боя. Часть вырученных средств также направят на поддержку подразделения патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роты БпАК "Боевые Хрущи".

Знаковый подарок украинским болельщикам сделал и Арам Фаниян, который в главном поединке вечера нокаутировал мексиканца Франциско Меркадо и стал чемпионом мира по версии WBF. Это уже 23-я победа украинского боксера на профессиональном ринге.

"Спорт имеет большую силу объединять людей вокруг общих увлечений и целей. И то, что этот вечер бокса даже перевыполнил свою благотворительную цель – лучшее подтверждение тому. FAVBET и в дальнейшем будет поддерживать спортивные события, способствующие восстановлению Украины и помогающие нашим военным. Спасибо организаторам за профессионализм, а спортсменам– за технические и зрелищные бои", – комментирует Денис Якимов, Head of Sport Marketing в FAVBET.

Группа компаний FAVBET продолжает сотрудничество со SPARTABOX и за пределами большого ринга. Сейчас при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в бойцовском клубе проходят бесплатные секции по борьбе и боксу для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ. Они – часть инициативы "Сильнее вместе" большого проекта фонда под названием "Клуб Супергероев", раскрывающего суперспособности украинских детей через образование и спорт.

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