5 игроков английского клуба побороли коронавирус – их мог инфицировать Артета

Игроки Портсмута поделились радостной вестью – сразу пятеро из них победили COVID-19.

Джеймс Болтон, Шон Раггетт, Энди Кэннон, Хаджи Малга и Росс Макрори выздоровели от коронавируса, сообщает BBC.

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"Мы подхватили COVID-19 от Артеты? Это имеет смысл, но этот вирус уже давно циркулирует в стране. Есть шанс, что люди чувствовали эти симптомы давно, не зная о результатах обследования", – поделился Болтон в комментарии BBC South Today.

Отметим, что во всех них было обнаружено симптомы COVID-19 после встречи с Арсеналом в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Добавим, что Портсмут выступает в Первой лиге, хотя долгое время выступал в высшем дивизионе Англии.

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