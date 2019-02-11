Райдер Айнтрахта перед Шахтером: 50 кг льда и отдельная раздевалка для тренеров

Айнтрахт Ф объявил свой бытовой райдер перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Стала известна программа пребывания немецкого клуба в Харькове. Сообщается, что немцы прилетят в Харьков 13 февраля (за день до игры) в 13:55 по Киеву. В этот же день на стадионе ОСК Металлист пройдет предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Айнтрахта Ф Ади Хюттера и тренировка команды.

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Немецкая команда указала в райдере 20 официальных мячей Лиги Европы, 1 отдельную раздевалку для тренеров, 1 тактическую доску, 3 массажные кровати, 50 кг льда, 120 бутылок минеральной воды (500 мл.), чай, кофе, сахар, молоко.

Стоит отметить также, что представители Айнтрахта Ф решили разместить команду в отеле Superior Golf & Spa Resort.

Напомним, 14 февраля в Харькове Айнтрахт проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Ответный матч состоится 21 февраля в Германии.

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