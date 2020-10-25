В Германии этот уик-энд сделали заявку на одну из худших замен в истории футбола. Дейовайзио Зеефейк провел на поле меньше 5 минут, но успел стать антигероем матча.

РБ Лейпциг в статусе лидера Бундеслиги принимал Герту. Юлиан Нагельсманн между матчами Лиги чемпионов провел ротацию – впервые в стартовом составе появились Александер Серлот и Джастин Клюйверт. "Быки" были явным фаворитом встречи, но значительного преимущества над соперником не имели. Первый тайм завершился ничьей 1:1.

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Сразу после перерыва наставник Герты Бруно Лаббадиа решил освежить правый фланг обороны, выпустив туда новичка команды Дейовайзио Зеефейка (пришел из Гронингена за 4 млн евро). Это решение стало роковым.

Нидерландский фулбек через минуту пребывания на поле получил желтую карточку – в подкате въехал в ногу Нкунку. А еще через три минуты Зеефейк сорвал перспективную атаку Лейпцига, подтолкнув на скорости того же Нкунку. Эпизод неочевидный, однако Тобиас Штилер решил показать нарушителю вторую желтую и удалить его.

Таким образом успехи Зеефейка на Ред Булл Арене выглядят так: одно касание мяча, один пас, два фола и красная карточка. Абсолютный провал... Худшая замена года, хотя Давид Луис после июньского матча АПЛ против Ман Сити может поспорить.

Во втором тайме Лейпциг в результате численного превосходства уже доминировал и дожал Герту – Забитцер реализовал пенальти (лидер РБ впервые сыграл после травмы). Благодаря этой победе саксонцы с 13 очками удержались на первом месте Бундеслиги. Бавария и Боруссия Д поджимают – по 12 пунктов.

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