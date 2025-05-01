Форвард Барселоны Роберт Левандовски может быть в распоряжении Ханси Флика на ответный матч с Интером.

Барселона надеется вернуть Роберта Левандовски к игре уже 6 мая – именно тогда состоится ответный матч против Интера в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает журналист Томаш Влодарчик.

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Отмечается, что клуб прилагает максимум усилий, чтобы поляк успел восстановиться после травмы бедра, полученной в поединке с Сельтой (4:3).

Левандовски пропустил уже три матча подряд, однако его возвращение могло бы существенно усилить атакующий потенциал каталонцев.

Поляк остается ключевым игроком Барсы – в этом сезоне на его счету 40 голов в 48 поединках. В Лиге чемпионов он сейчас занимает четвертую позицию в списке лучших бомбардиров с 11 забитыми мячами.

Напомним, судьба путевки в финал решится 6 мая в Милане.

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